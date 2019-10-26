Бывший главный тренер донецкого «Шахтёра» и питерского «Зенита» Мирча Луческу сравнил чемпионаты России и Украины.
«Чемпионат России сильнее украинского. Когда «Днепр», «Металлист» и «Черноморец» были в порядке, то украинский чемпионат был качественнее российского. Украинцы выигрывали у россиян все матчи, включая товарищеские. Но сейчас однозначно РПЛ лучше. Это связано с тем, что в российские клубы поступает больше инвестиций. Их клубами владеют богатые люди. Дошло до того, что даже президент Чечни поддерживает свой клуб напрямую. У них изменилась инфраструктура, построены новые стадионы, и они отлично заполняются», — сказал Луческу в интервью YouTube-каналу Вацко Live.
Луческу возглавлял «Зенит» с 2016 по 2017 год. Под его руководством сине-бело-голубые заняли третье место в чемпионате России и выиграли Суперкубок страны.
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