В Германии запасной игрок «привёз» глупейший пенальти. Судьям помог VAR
Полузащитник «Хольштайн Киль» Михаэль Эбервейн глупейшим образом поспособствовал назначению пенальти в ворота своей команды в матче 11-го тура второй Бундеслиги с «Бохумом».
На 38-й минуте Эбервейн, будучи запасным игроком, коснулся ногой мяча, который вылетал за пределы поля. Главный арбитр воспользовался системой видеоассистента (VAR) и обнаружил, что мяч в момент касания Эбервейном ногой ещё не пересёк лицевую линию. Таким образом, формально в составе «Бохума» на поле одновременно оказалось 12 футболистов, что запрещено правилами. Арбитр показал Эбервейну жёлтую карточку и назначил 11-метровый удар в ворота «Хольштайна».
Несмотря на данный инцидент, «Хольштайн Киль» одержал победу со счётом 2:1.
- 26 октября 2019
-
11:32
-
11:30
-
11:16
-
11:15
-
11:00
-
10:57
-
10:51
-
10:40
-
10:35
-
10:20
-
09:43
-
09:34
-
09:27
-
09:16
-
09:14
-
09:03
-
08:43
-
07:33
-
07:10
-
02:58
-
02:53
-
02:27
-
00:58
-
00:57
-
00:43
-
00:36
-
00:31
-
00:24
-
00:18
- 25 октября 2019
-
23:51
-
23:47
-
23:38
-
23:28
-
23:24
-
23:08
Партнерский контент