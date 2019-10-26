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В Германии запасной игрок «привёз» глупейший пенальти. Судьям помог VAR

В Германии запасной игрок «привёз» глупейший пенальти. Судьям помог VAR
Футбол / Германия 0

Полузащитник «Хольштайн Киль» Михаэль Эбервейн глупейшим образом поспособствовал назначению пенальти в ворота своей команды в матче 11-го тура второй Бундеслиги с «Бохумом».

На 38-й минуте Эбервейн, будучи запасным игроком, коснулся ногой мяча, который вылетал за пределы поля. Главный арбитр воспользовался системой видеоассистента (VAR) и обнаружил, что мяч в момент касания Эбервейном ногой ещё не пересёк лицевую линию. Таким образом, формально в составе «Бохума» на поле одновременно оказалось 12 футболистов, что запрещено правилами. Арбитр показал Эбервейну жёлтую карточку и назначил 11-метровый удар в ворота «Хольштайна».

Несмотря на данный инцидент, «Хольштайн Киль» одержал победу со счётом 2:1.

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