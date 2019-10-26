Варга: Гончаренко — лучший тренер современности, и Гинер это прекрасно понимает

Венгерский футбольный агент Шандор Варга на мастер-классе поделился мнением о работе главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко. Мероприятие организовано факультетом «Менеджмент в игровых видах спорта» бизнес-школы RMA.



«Разница между ЦСКА и «Ференцварош» — 8:1, но ЦСКА не смог реализовать моменты, а «Ференцварош» свой один забил. Но тренер здесь сделал всё что мог — замены, подсказки.



Слежу за Гончаренко — он лучший тренер современности. Если его поставить в «Ливерпуль», то команда будет играть так же хорошо, как и при Клоппе. И Гинер это прекрасно понимает. Тот факт, что Гончаренко доверил место в составе молодому Карпову, говорит о достоинстве тренера. Карпов очень хорошую провёл игру. Да, могут ругать тренера за то, что проиграли. Но я встану на защиту Гончаренко», — передаёт слова агента корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Капущак.

Напомним, в домашнем матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы ЦСКА проиграл венгерскому «Ференцварошу» со счётом 0:1.