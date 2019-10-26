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В матче молодёжного первенства «Ахмат» — «Арсенал» произошла массовая драка

В матче молодёжного первенства «Ахмат» — «Арсенал» произошла массовая драка
Футбол / РПЛ 0

В матче 14-го тура молодёжного первенства России «Ахмат» принимает тульский «Арсенал». Встреча в эти минуты проходит на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. К 60-й минуте гости ведут в счёте — 2:1.

В концовке первого тайма встречи завязалась массовая драка. На 39-й минуте встречи, после фола игрока тульской команды, завязалась потасовка, участие в которой также приняли игроки, прибежавшие со скамейки запасных. В результате инцидента произошло три удаления. В составе тульского «Арсенала» красную карточку получил защитник Никита Мельников, у грозненского «Ахмата» были удалены форвард Таймаз Хизриев и защитник Мурсалин Денилханов.

Тульский «Арсенал» набрал 22 очка в 13 матчах и занимает 8-е место в турнирной таблице молодёжного первенства России. «Ахмат» (19) — на 9-м месте.

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