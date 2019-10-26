Corriere dello Sport: братья Миранчуки — близнецы, которые стоят целое состояние

Итальянское издание Corriere dello Sport после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Ювентус» — «Локомотив» (2:1) опубликовало материал, посвящённый полузащитникам московской команды Антону и Алексею Миранчукам. Напомним, Алексей Миранчук стал автором единственного гола «железнодорожников» в этой встрече.
«Антон и Алексей Миранчуки — близнецы, которые стоят целое состояние. Алексей был одним из лучших в матче с „Ювентусом“ и вывел вперёд команду Юрия Сёмина до того момента, пока Дибала не переломил ход встречи. Миранчуки — гордость академии „Локомотива“. Теперь клуб ожидает выгодные предложения по близнецам от клубов Бундеслиги или английской Премьер-лиги», — говорится в статье.
«Ювентус», набрав семь очков, занимает первое место в турнирной таблице группы D. «Локомотив» (3) — на 3-м месте. В 4-м туре «Локомотив» и «Ювентус» 6 ноября сыграют в Москве.
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