Максименко — игрок месяца по версии болельщиков «Спартака»
Вратарь «Спартака» Александр Максименко признан лучшим игроком клуба в сентябре по версии болельщиков. Голкипер получил приз во время открытой тренировки.
В сентябре Максименко принял участие в четырёх матчах Российской Премьер-Лиги, в которых пропустил шесть голов.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
21-летний Максименко является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне голкипер провёл 12 матчей в чемпионате России (все — в основном составе), в которых пропустил 13 голов и получил одну жёлтую карточку.
«Спартак», набрав 15 очков, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 14-м туре красно-белые сыграют с «Локомотивом». Матч состоится 27 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена».
Максименко: спартаковский дух всё-таки существует!
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