ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью в молодёжном первенстве
В матче 14-го тура молодёжного первенства России московские ЦСКА и «Динамо» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «Октябрь». Обслуживал матч арбитр Евгений Устенко из Уссурийска.
Счёт был открыт на 59-й минуте. Автором забитого мяча стал нападающий «армейского» клуба Владислав Яковлев. Через несколько минут равновесие восстановил полузащитник «Динамо» Роман Денисов.
«Динамо», набрав 32 очка, лидирует в турнирной таблице молодёжного российского чемпионата. ЦСКА (26) — на 3-м месте в таблице.
Основные составы ЦСКА и «Динамо» сыграют завтра, 27 октября. Встреча состоится в Москве на стадионе «ВЭБ Арена». Обслужит матч арбитр Сергей Карасёв из Москвы. Начало матча — в 16:30 мск.
- 26 октября 2019
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