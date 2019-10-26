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Игроки «Арарата» вышли на матч ПФЛ в футболках с надписью «Где наши деньги?»

Игроки «Арарата» вышли на матч ПФЛ в футболках с надписью «Где наши деньги?»
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Игроки московского «Арарата» вышли на сегодняшний матч 15-го тура Профессиональной футбольной лиги с саратовским «Соколом» в футболках с надписью «Где наши деньги?».

Акция футболистов столичной команды была направлена против руководства клуба, которое не выплатило им заработную плату за несколько месяцев.

Матч «Арарата» с «Соколом» завершился победой команды из Саратова с разгромным счётом — 3:0. Забитыми мячами в составе победителей отметились Руслан Кабутов, Александр Перченок и Денис Анисимов.

В турнирной таблице Профессиональной футбольной лиги «Арарат» занимает 7-е место. В активе команды 20 очков. Следующий матч «Арарат» проведёт в гостях с «Ротором-2». Встреча состоится в субботу, 2 ноября.

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