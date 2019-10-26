Бердыев сделал первое вбрасывание на матче КХЛ между «Ак Барсом» и «Барысом»

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев сделал первое вбрасывание в матче Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Барысом», который в этим минуты проходит стадионе «Татнефть-Арена» в Казани.

67-летний специалист, который в настоящее время находится без работы, вышел на лёд в футболке «Ак Барса». Под аплодисменты болельщиков он произвёл первое вбрасывание в матче.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Владислава Зимагулова.

Напомним, Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина» в начале июня текущего года. В сезоне-2018/19 команда под его руководством заняла 11-е место в Российской Премьер-Лиге. В 30 матчах казанский коллектив набрал 36 очков. От зоны стыковых матчей «Рубин» отделило 8 очков.