Бердыев сделал первое вбрасывание на матче КХЛ между «Ак Барсом» и «Барысом»
Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев сделал первое вбрасывание в матче Континентальной хоккейной лиги между «Ак Барсом» и «Барысом», который в этим минуты проходит стадионе «Татнефть-Арена» в Казани.
67-летний специалист, который в настоящее время находится без работы, вышел на лёд в футболке «Ак Барса». Под аплодисменты болельщиков он произвёл первое вбрасывание в матче.
Видео можно посмотреть в «твиттере» Владислава Зимагулова.
Напомним, Бердыев покинул пост главного тренера «Рубина» в начале июня текущего года. В сезоне-2018/19 команда под его руководством заняла 11-е место в Российской Премьер-Лиге. В 30 матчах казанский коллектив набрал 36 очков. От зоны стыковых матчей «Рубин» отделило 8 очков.
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