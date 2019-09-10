Бердыев: неправда, что я вёл переговоры со «Спартаком»

Бывший главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев опроверг в некоторых СМИ информацию, согласно которой он якобы вёл переговоры со «Спартаком» и готов сменить Олега Кононова на посту главного тренера московской команды.



«Несколько дней назад в прессе появилась информация, что я неспроста появился на последнем матче «Спартака» с «Зенитом» в РПЛ. Заявляю, что это неправда, я ни с кем не вёл переговоров и после ухода из «Рубина» нахожусь в творческом отпуске», — цитирует Sport24 Бердыева.

В период с августа 2001 года по декабрь 2013-го и с июня 2017 по июнь 2019 года Бердыев провёл у руля «Рубина» 553 официальных матча, в которых одержал 247 побед. Под его руководством рубиновые дважды выигрывали чемпионат России (2008, 2009), один раз Кубок России (2011/2012), дважды Суперкубок России (2010, 2012), дважды бронзовые медали чемпионата России (2003, 2010), дважды принимали участие в групповом турнире Лиги чемпионов, сумели дойти до 1/4 финала Лиги Европы.