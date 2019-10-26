Хорватская команда праздновала несуществующий гол. В этот момент им забили

Забавный гол был забит в матче 13-го тура чемпионата Хорватии между командами «Хайдук» и «Славен Белупо».

На 74-й минуте встречи полузащитник гостей Неманья Главчич ударом с дальней дистанции пробил в штангу. Игрокам «Славен Белупо» показалось, что мяч пересёк линию ворот, и они начали праздновать гол. В это время футболисты «Хайдука» провели контратаку, в результате которой три игрока хозяев вышли на одного защитника гостей. Йосип Юранович завершил комбинацию ударом по пустым воротам, которые оставил голкипер «Славен Белупо» Антонио Йезина.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Матч между «Хайдуком» и «Славен Белупо» завершился со счётом 2:0. Первый мяч во встрече забил бразильский форвард хозяев Жаиро.