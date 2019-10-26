Датский форвард забил гол пяткой после углового. Видео
Датский нападающий познаньского «Леха» Кристиан Гюткьер забил красивый гол в матче 13-го чемпионата Чехии с любинским «Заглембе».
Форвард отличился на 94-й минуте, переправив мяч в ворота соперника пяткой после подачи с углового. Впрочем, гол Гюткьера не помог его команде избежать поражения, так как ранее игроки «Заглембе» отметились двумя забитыми мячами.
Видео можно посмотреть в телеграм-канале «Чемпионата».
«Лех» и «Заглембе», набрав по 18 очков, делят 8 место в турнирной таблице польского национального чемпионата. Лидером турнира является «Погонь» (24).
Гюткьер перешёл в «Лех» летом 2017 года из «1860 Мюнхена» на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 29-летний форвард забил восемь голов в 11 матчах чемпионата Польши.
- 26 октября 2019
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