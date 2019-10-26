Алвес: у Неймара чувствительность ребёнка. Людям нужно научиться его уважать
Защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес рассказал, каким человеком является форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар. Оба футболиста выступают за национальную команду Бразилии.
«Несмотря на то что думают люди, у Неймара чувствительность ребёнка. Он очень ранимый человек, его задевают многие вещи, иногда не совсем справедливые. Я говорю ему держать удар, когда кто-то говорит о нём неправду. Люди должны понять, каким человеком является Неймар. Им нужно научиться его уважать», — сказал Алвес в интервью SporTV.
В нынешнем сезоне Неймар забил 4 мяча в 5 матчах французской Лиги 1. Сейчас 27-летний нападающий восстанавливается после травмы двуглавой мышцы левого бедра.
Турнирная таблица французского первенства доступна на «Чемпионате».
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