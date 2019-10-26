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Сокрушительный удар в перекладину Кука — в обзоре матча «Уотфорд» — «Борнмут»

Сокрушительный удар в перекладину Кука — в обзоре матча «Уотфорд» — «Борнмут»
Футбол / Англия 0

«Уотфорд» дома сыграл вничью с «Борнмутом» со счётом 0:0 в матче 10-го тура английской Премьер-лиги.

В первом тайме защитник гостей Стив Кук после подачи углового пробил головой в перекладину, после чего мяч отскочил в поле. Затем мощный низовой удар защитника «Борнмута» Диего Рико из-за штрафной парировал Бен Фостер, а Кук, добивая с нескольких метров, послал мяч выше ворот. Во втором тайме хозяева ответили проходом нападающего Жерара Деулофеу, который дриблингом обыграл двух соперников, но не смог пробить мимо вратаря. Ещё один шанс забить упустил вышедший на замену полузащитник «Уотфорда» Уилл Хьюз.

Видео доступно на «Чемпионате».

После этого матча «Борнмут», набрав 13 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 8-е место, а «Уотфорд» с 5 очками — 20-е.

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