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«Байер», выступающий в группе ЛЧ с «Локомотивом», сыграл вничью с «Вердером»

«Байер», выступающий в группе ЛЧ с «Локомотивом», сыграл вничью с «Вердером»
Футбол / Германия 0

«Байер» и «Вердер» сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась со счётом 2:2.

Хозяева вышли вперёд уже на 4-й минуте матча. Автоголом отметился защитник бременцев Омер Топрак. На 40-й минуте Милот Рашица восстановил равновесие в счёте. Практически сразу после перерыва Дави Классен после передачи Джошуа Сарджента вывел «Вердер» вперёд. Сравнять счёт хозяевам удалось через 10 минут. Забитым мячом в их составе отметился Лукас Аларио, ассистировал ему Карим Беллараби.

Напомним, «Байер» является соперником московского «Локомотива» по группе D Лиги чемпионов. В первом очном матче команд в Леверкузене «железнодорожники» одержали победу со счётом 2:1.

Германия - Бундеслига. 9-й тур
26 октября 2019, суббота. 19:30 МСК
Байер
Леверкузен
Окончен
2 : 2
Вердер
Бремен
1:0 Топрак – 4' (автогол)   1:1 Рашица – 40'   1:2 Классен – 48'   2:2 Аларио – 58'
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