«Байер», выступающий в группе ЛЧ с «Локомотивом», сыграл вничью с «Вердером»

«Байер» и «Вердер» сыграли вничью в матче 9-го тура чемпионата Германии. Встреча проходила на стадионе «Бай-Арена» в Леверкузене и завершилась со счётом 2:2.

Хозяева вышли вперёд уже на 4-й минуте матча. Автоголом отметился защитник бременцев Омер Топрак. На 40-й минуте Милот Рашица восстановил равновесие в счёте. Практически сразу после перерыва Дави Классен после передачи Джошуа Сарджента вывел «Вердер» вперёд. Сравнять счёт хозяевам удалось через 10 минут. Забитым мячом в их составе отметился Лукас Аларио, ассистировал ему Карим Беллараби.

Напомним, «Байер» является соперником московского «Локомотива» по группе D Лиги чемпионов. В первом очном матче команд в Леверкузене «железнодорожники» одержали победу со счётом 2:1.