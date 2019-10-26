Карпин: матч с «Зенитом» помог «Ростову» опуститься на землю

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин дал комментарий после победы со счётом 2:0 в домашнем матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи».

«Попова сильно ругать за карточку не будем. Всё-таки у него день рождения. Ерёменко по силам догнать Шомуродова в бомбардирской гонке (смеётся).

Первый тайм понравился, второй — нет. Я это связываю с большим выплеском эмоций в первом тайме, хотели реабилитироваться после 6:1 от «Зенита». Возможно, после перерыва вышли без эмоций.

Выдалась непростая неделя, с одной стороны, а с другой — простая с точки зрения отношения футболистов к игре, к тренировкам. Реакция футболистов порадовала, как и реакция болельщиков. После поражения нас горячо поддерживали. Спасибо большое и игрокам, и болельщикам. Сегодня была сложная игра с точки зрения психологии. Неважно было, как победить, важно победить.

Надеемся, Сигурдссон на этой неделе начнёт тренироваться в общей группе. Возможно, к «Краснодару» может подойти. По игре с «Зенитом» лично у меня было меньше всего вопросов к Бабурину. Психологически у него не было подавленности.

Игра с «Зенитом» помогла встряхнуться и опуститься на землю. Думаю, мы немного начали отрываться от земли, но, может быть, даже неплохо, что это произошло. Больше такое не повторится», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Богдан Горбунов.