Сарри рассказал о состоянии Игуаина, госпитализированного после матча с «Лечче»
Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал состояние форварда своей команды Гонсало Игуаина, который был госпитализирован после матча 9-го тура чемпионата Италии с «Лечче» (1:1).
«Гонсало были наложены швы. Врачи решат, останется ли он на ночь в больнице. Он находится в сознании и чётко отвечает на вопросы. Думаю, он вернётся в Турин вместе с остальной командой», — приводит слова Сарри Sky Sport Italia.
Напомним, в матче с «Лечче» Игуаин получил удар в голову после столкновения с голкипером хозяев Габриэлом. После получения медицинской помощи аргентинец вернулся на поле и доиграл встречу до конца. Однако по завершении матча он был доставлен в больницу для проведения медицинского обследования.
Игуаина доставили в больницу после матча с «Лечче»
- 26 октября 2019
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