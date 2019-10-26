Сарри рассказал о состоянии Игуаина, госпитализированного после матча с «Лечче»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал состояние форварда своей команды Гонсало Игуаина, который был госпитализирован после матча 9-го тура чемпионата Италии с «Лечче» (1:1).

«Гонсало были наложены швы. Врачи решат, останется ли он на ночь в больнице. Он находится в сознании и чётко отвечает на вопросы. Думаю, он вернётся в Турин вместе с остальной командой», — приводит слова Сарри Sky Sport Italia.

Напомним, в матче с «Лечче» Игуаин получил удар в голову после столкновения с голкипером хозяев Габриэлом. После получения медицинской помощи аргентинец вернулся на поле и доиграл встречу до конца. Однако по завершении матча он был доставлен в больницу для проведения медицинского обследования.