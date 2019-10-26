Шалимов — о матче с «Арсеналом»: «Ахмат» сыграл лучше, чем с «Локомотивом»

Главный тренер грозненского «Ахмата» Игорь Шалимов дал комментарий после домашнего матча 14-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:1).

«Мы забили первыми и повели в счёте, получили тем самым большое преимущество. Играя с соперниками из середины турнирной таблицы, повести в счёте — это серьёзное преимущество. Мы позиционно оборонялись, быстро выходили в атаки, по возможности придерживали мяч. Первый опасный момент в игре создал «Арсенал», там нападающий не попал по мячу, нам повезло.

В перерыве поговорили, сказали, что нужно контролировать мяч. Мы над этим много работаем. Этот компонент нужно улучшить. Сейчас мы стали контролировать мяч намного увереннее. Обидно, что пропустили гол, когда не нужно было отдавать передачу к угловому флажку, а надо было просто подержать мяч.

Несколько моментов у нас не получилось, неправильно сыграли. В целом мы довольны ребятами, сыграли лучше, чем в матче с «Локомотивом», хотя соперники разные. Было видно, что даже оставшись вдесятером, команда хочет выиграть. Могли забить и вдесятером и вырвать победу. В целом, судя по тому, как развивалась игра, мы потеряли очень важные два очка», — приводит слова Шалимова пресс-служба «Ахмата».

Напомним, в 13-м туре чемпионата России «Ахмат» на своём поле со счётом 0:2 проиграл московскому «Локомотиву».