«Атлетико» обыграл «Атлетик» и догнал «Барселону» в турнирной таблице Примеры

«Атлетико» обыграл «Атлетик» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 2:0.

Победу «матрасникам» принесли результативные удары полузащитника Сауля Ньигеса и нападающего Альваро Мораты. Первый поразил ворота Уная Симона на 28-й минуте, а второй поставил точку в матче на 64-й минуте. В обоих случаях голевую передачу отдавал Анхель Корреа.

В турнирной таблице испанской Примеры «Атлетико» поднялся на 2-е место. В активе «матрасников» 19 очков после 10 матчей. Столько же на своём счету имеет лидирующая «Барселона», которая провела на одну встречу меньше. «Атлетик» занимает 10-е место, команда из Бильбао набрала 13 очков.