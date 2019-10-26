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«Атлетико» обыграл «Атлетик» и догнал «Барселону» в турнирной таблице Примеры

«Атлетико» обыграл «Атлетик» и догнал «Барселону» в турнирной таблице Примеры
Футбол / Испания 0

«Атлетико» обыграл «Атлетик» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Встреча проходила в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано» и завершилась со счётом 2:0.

Победу «матрасникам» принесли результативные удары полузащитника Сауля Ньигеса и нападающего Альваро Мораты. Первый поразил ворота Уная Симона на 28-й минуте, а второй поставил точку в матче на 64-й минуте. В обоих случаях голевую передачу отдавал Анхель Корреа.

В турнирной таблице испанской Примеры «Атлетико» поднялся на 2-е место. В активе «матрасников» 19 очков после 10 матчей. Столько же на своём счету имеет лидирующая «Барселона», которая провела на одну встречу меньше. «Атлетик» занимает 10-е место, команда из Бильбао набрала 13 очков.

Испания - Примера. 10-й тур
26 октября 2019, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
2 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Сауль – 28'   2:0 Мората – 64'
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