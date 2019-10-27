Хавбек «Ференцвароша» Харатин рассказал, кто из игроков ЦСКА его впечатлил

Полузащитник венгерского «Ференцвароша» Игорь Харатин рассказал, кто из игроков московского ЦСКА его впечатлил больше всего в матче 3-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Кто больше всего впечатлил в составе ЦСКА? Мне понравился Никола Влашич. Хороший игрок, очень сильный индивидуально. В принципе у ЦСКА хорошая молодая команда, отличный коллектив.

Если судить по первым двум турам, то, мне кажется, ЦСКА незаслуженно проиграл «Лудогорцу» и «Эспаньолу». Всё-таки они стараются играть первым номером в интересный, комбинационный футбол, не боясь так действовать. Да, у них не всегда получается добиваться цели, но только через такие матчи можно прийти к тому, чтобы всё было хорошо. Это футбол, и надо правильно воспринимать как победы, так и поражения", — приводят слова Харатина «Известия».