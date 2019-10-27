Свидетель заявил, что полицейские сковали футболисту руки незадолго до смерти

Алексей Павленко, сокамерник погибшего футболиста черняховского «Прогресса» Ивана Вшивкова, рассказал о его поведении в полицейском участке.
Полиция утверждает, что Вшивков, задержанный за мелкое хулиганство, умышленно повредил радиатор отопления в отделении, в результате чего получил термические ожоги горячей водой, а позднее скончался в больнице. Сестра футболиста обвинила полицейских в смерти брата.
«Меня когда привезли в отдел, отпечатки сняли, я ещё сидел в коридоре на стуле. А он был в другой камере, напротив. Там с мужиком тоже конфликт у них какой-то был. Уже ночь была. Его забросили ко мне. Он пытался что-то со мной общаться, но мне с ним было неинтересно.
В дверь долбился. Он долго долбился, конкретно так, типа, «я её достану, чтобы там…» Ну, короче, у него агрессия пошла, что он ментов ненавидит — вот такая вот по пьянке. Он отошёл от меня. У него была пластиковая бутылка с водой. Там просто оборвалась видеокамера. Походу, он кидал в неё.
Могу ли утверждать, что полицейские прилагали силу? Нет. Они нормально. Просили его успокоиться, лечь спать, а ему пофиг. Они втроём зашли, заломили его и пристегнули наручниками. Я попросился выйти в туалет, покурить. Они меня сразу вывели, дверь закрыли. Он остался там один», — сказал свидетель Telegram-каналу BAZA.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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