Дебош погибшего футболиста в отделении полиции попал на камеру

Бывший футболист Иван Вшивков, выступавший за черняховский «Прогресс» и недавно погибший в полицейском участке, активно вёл себя незадолго до инцидента.



Телеграм-канал «112» опубликовал ролик с камеры видеонаблюдения, расположенной в камере, на которую попал дебош Вшивкова после задержания. Сначала экс-спортсмен напал на своего сокамерника, в результате чего в конфликт пришлось вмешаться сотрудникам правопорядка. Когда Ивана и его оппонента развели по разным помещениям, он стал бить ногами по стене и громко выражать недовольство.

Видео доступно на «Чемпионате».



Ранее в полиции заявили, что житель Калининградской области, задержанный за мелкое хулиганство и доставленный в отдел полиции, умышленно повредил радиатор отопления, в результате чего получил термические ожоги горячей водой, а позднее скончался в больнице. Сестра Вшивкова позднее обвинила полицейских в смерти брата.