«Чертаново» обыграло «Енисей» в гостевом матче ФНЛ

В матче 20-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал «Чертаново». Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершилась победой гостей со счётом 2:0.



На 18-й минуте счёт открыл полузащитник «Чертаново» Максим Витюгов. В концовке первого тайма, на 45-й минуте, защитник Дмитрий Редькович упрочил преимущество московской команды. Таким образом, «Чертаново» продлило беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге до шести матчей.



«Чертаново» набрало 38 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Енисей» (19) — на 17-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 46 очков в 19 матчах.