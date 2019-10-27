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«Чертаново» обыграло «Енисей» в гостевом матче ФНЛ

«Чертаново» обыграло «Енисей» в гостевом матче ФНЛ
Футбол / ФНЛ - Первый дивизион 0

В матче 20-го тура Футбольной национальной лиги «Енисей» принимал «Чертаново». Встреча прошла на стадионе «Футбол-арена Енисей» в Красноярске и завершилась победой гостей со счётом 2:0.

На 18-й минуте счёт открыл полузащитник «Чертаново» Максим Витюгов. В концовке первого тайма, на 45-й минуте, защитник Дмитрий Редькович упрочил преимущество московской команды. Таким образом, «Чертаново» продлило беспроигрышную серию в Футбольной национальной лиге до шести матчей.

«Чертаново» набрало 38 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. «Енисей» (19) — на 17-м месте. Лидером соревнований на данный момент является московское «Торпедо», набравшее 46 очков в 19 матчах.

ФНЛ - Первый дивизион. 20-й тур
27 октября 2019, воскресенье. 11:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
0 : 2
Чертаново
Москва
0:1 Витюгов – 18'   0:2 Редькович – 45'
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