«Реал Сосьедад» обыграл «Сельту» в гостевом матче Примеры

В матче 10-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Реал Сосьедад». Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



На 66-й минуте главный арбитр встречи Валентин Писарро Гомес показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Сельты» Папе Диопу, после чего хозяева остались в меньшинстве. На 82-й минуте нападающий «Реала Сосьедад» Александер Исак забил единственный гол. В роли ассистента в этом эпизоде выступил норвежский хавбек Мартин Эдегор.



«Реал Сосьедад» набрал 16 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» (9) — на 18-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Барселона», набравшая 19 очков в 9 матчах.