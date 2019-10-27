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«Реал Сосьедад» обыграл «Сельту» в гостевом матче Примеры

«Реал Сосьедад» обыграл «Сельту» в гостевом матче Примеры
Футбол / Испания 0

В матче 10-го тура испанской Примеры «Сельта» принимала «Реал Сосьедад». Встреча прошла на стадионе «Балаидос» в Виго и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

На 66-й минуте главный арбитр встречи Валентин Писарро Гомес показал вторую жёлтую карточку полузащитнику «Сельты» Папе Диопу, после чего хозяева остались в меньшинстве. На 82-й минуте нападающий «Реала Сосьедад» Александер Исак забил единственный гол. В роли ассистента в этом эпизоде выступил норвежский хавбек Мартин Эдегор.

«Реал Сосьедад» набрал 16 очков и занимает 6-е место в турнирной таблице испанской Примеры. «Сельта» (9) — на 18-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «Барселона», набравшая 19 очков в 9 матчах.

Испания - Примера. 10-й тур
27 октября 2019, воскресенье. 14:00 МСК
Сельта
Виго
Окончен
0 : 1
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
0:1 Исак – 82'
Удаления: Диоп – 66' / нет
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