«Его ждёт большое будущее». Дзюба высказался о перспективах Соболева в сборной

Форвард «Зенита» Артём Дзюба заявил, что не боится конкуренции со стороны нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева в сборной России.

«После матча поболтали с Соболевым чуть-чуть. Конечно, ему было тяжело действовать против Ракицкого и Ивановича. Ни Шомуродов, ни Соболев не сдюжили, потому что парни хорошо обороняются, сильны. Ярослав, на мой взгляд, вообще лучший защитник в России. Да и в мире вообще, что уж там скрывать. Я рад, что сумел забить, но в первую очередь нужно выделить, наверное, потрясающий гол Юрия Жиркова. Как говорится, мастерство не пропьёшь. В эпизоде с моим голом — там Сердар разобрался, а мне завершить оставалось уже делом техники.

Я боюсь конкуренции с Соболевым в сборной? По мне разве не видно, что я никого не боюсь? Мы рады Александру в сборной – ему ещё понадобится некоторое время, чтобы адаптироваться в команде. Он находится на правильном пути, желаю ему обходиться без травм, его ждёт большое будущее", — цитирует Дзюбу официальный сайт «Зенита».