Умяров получил травму в матче с «Локомотивом» и был заменён

Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров получил травму в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

Во второй половине матча хавбека красно-белых шипами ударил нападающий «железнодорожников» Антонио Эдер. На 73-й минуте Умярова заменил Зобнин.

Матч «Локомотив» — «Спартак» проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживает матч арбитр Алексей Еськов. Ему ассистируют Тихон Калугин и Валентин Мурашов. Резервный судья — Владислав Безбородов.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак».

«Локомотив», набрав 29 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (15) находится на 11-м месте в таблице. Календарь матчей чемпионата России доступен на «Чемпионате».