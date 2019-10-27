«Локомотив» — «Спартак»: Понсе открыл счёт

Аргентинский нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе открыл счёт в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (в данный момент счёт 1:0, идёт 2-й тайм).

На 57-й минуте Бакаев выполнил заброс за спины защитникам на левый край штрафной, откуда Понсе ударом в касание перебросил мяч через ошибочно вышедшего навстречу Гильерме.

Матч «Локомотив» — «Спартак» проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживает матч арбитр Алексей Еськов. Ему ассистируют Тихон Калугин и Валентин Мурашов. Резервный судья — Владислав Безбородов.



«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Спартак».



«Локомотив», набрав 29 очков, занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Спартак» (15) — на 11-м месте в таблице. Календарь матчей чемпионата России доступен на «Чемпионате».