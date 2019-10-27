«Спартак» разгромил «Локомотив», одержав первую победу при Тедеско

В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» разгромил «Локомотив» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживал матч арбитр Алексей Еськов (Москва). Ассистировали ему Тихон Калугин (Москва) и Валентин Мурашов (Москва).

Счёт был открыт на 57-й минуте. Автором забитого мяча стал Эсекьель Понсе, которому ассистировал Зелимхан Бакаев. На 79-й минуте преимущество красно-белых увеличил Джордан Ларссон с передачи Бакаева. Через несколько минут Ларссон довёл счёт до крупного, оформив дубль. Голевой передачей вновь отметился Бакаев.

Эта победа стала первой для «Спартака» под руководством Доменико Тедеско.

«Спартак», набрав 18 очков, поднялся на 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Локомотив» (29) — на 3-м месте в таблице.