Бийол: сами не понимаем, почему так играем

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол прокомментировал поражение в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (0:1).

«Сами не понимаем, почему мы играем так. Мяч не идёт в ворота. Нельзя сказать, что это чей-то косяк. Мы должны держаться вместе. Верю, что результат придёт. Нам тяжело из-за того, что мы проигрываем. Сейчас мы в плохой форме. Футболист — это нелёгкая работа.

Влашич — большой молодец, он обязательно ещё забьёт в следующий раз. Он знает, что должен делать, и играет отлично, просто пока не можем забить.

Мы находим что-то хорошее в каждом матче. У нас много моментов! Остаётся только забить. Когда ведёшь даже 1:0, это уже совсем другая игра. В первых таймах мы всегда доминируем, играем лучше, но всё никак не можем забить. Мы уже хотим забить и обязательно сделаем это в следующем матче.

У нас уже были такие же серии, это тяжело, но мы должны прийти в себя. Даже тренироваться тяжело, когда такие результаты. Мы растём как команда, всё должно прийти со временем.

У нас не так много игроков и тяжёлый календарь. Мы любим играть даже больше, чем тренироваться. Но сейчас мы не выигрываем, поэтому игры не приносят тех эмоций. Мы должны просто пройти этот этап", — передаёт слова Бийола корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.