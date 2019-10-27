Васин вернётся на поле не раньше конца нынешнего сезона
Как стало известно «Чемпионату», защитник ЦСКА Виктор Васин приступил к работе на велотренажёре.
Футболист восстанавливается после травмы и на данный момент работает только в тренажёрном зале. На поле Васин сможет появиться не ранее концовки нынешнего чемпионата. В последний раз он выходил на поле 11 августа в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (0:0).
12 сентябре Васину в одной из клиник Германии провели ревизию собственной связки надколенника левого коленного сустава.
30-летний Васин выступает за ЦСКА с 2011 года. В нынешнем сезоне он принял участие в четырёх матчах чемпионата России, в которых получил одну жёлтую карточку. Контракт футболиста с московским клубом действует до лета 2021 года.
Бабаев: у Васина возникли новые проблемы
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