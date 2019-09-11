Бабаев: у Васина возникли новые проблемы

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о ситуации с защитником Виктором Васиным, который получил травму в матче 3-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:0).
«К сожалению, Васин опять в Германии на обследовании. Возникли новые проблемы. К сожалению, есть вероятность, что это последствия операции, которую он перенёс на крестообразной связке. Колено беспокоит, ждём заключения немецких врачей. Если удастся правильно поставить диагноз, надеюсь, мы справимся с этой ситуацией вместе с Витей. Он сильно переживает, очень хочет играть, помочь команде. Были непростые переговоры по продлению контракта. Каждая из сторон пошла на уступки, клуб, к примеру, существенно пошёл навстречу. Витя – ответственный человек, делает всё возможное, но никак не удаётся. Решаем одну проблему, возникает другая. Буквально на этой неделе мы получим полное заключение лучших специалистов в области травм колена, тогда всё будет ясно», — передают слова Бабаева корреспонденты «Чемпионата» Андрей Панков и Денис Целых.
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