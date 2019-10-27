«Пюник» без Тарханова на скамейке проиграл «Арарату» в матче чемпионата Армении

В матче 12-го тура чемпионата Армении «Арарат» обыграл «Пюник», который возглавляет российский специалист Александр Тарханов. Встреча проходила на стадионе «Республиканский имени Вазгена Саркисяна» в Ереване и завершилась со счётом 4:2.
Тарханов на матче не присутствовал. Во время встречи «Пюником» руководил его помощник. Руководство клуба пока не приняло решение, расставаться с 65-летним специалистом или нет.
Тарханов возглавил армянский клуб в этом году. Ранее он работал в ряде российских клубов, в частности в ЦСКА, «Торпедо», «Крыльях Советов», «Ахмате», «Кубаниь», «Химахи» и «Урале». Также российский специалист тренировал команды из Узбекистана и Болгарии.
После 12 туров нынешнего розыгрыша Премьер-лиги Армении «Пюник» занимает седьмое место в турнирной таблице, набрав 13 очков.
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