Савин: Соболев играет лучше меня. Это сто процентов

Бывший футболист «Крыльев Советов» Евгений Савин прокомментировал поражение самарского клуба в матче 14-го тура чемпионата России с «Зенитом» (0:2), а также поделился мнением об игре форварда самарцев Александра Соболева.

«Мне кажется, что „Зенит“ заслуженно победил. Посмотрите на их состав, на глубину «скамейки». Выходят Дзюба, Ерохин, Шатов. „Зенит“ сильнее. Но и не только „Крыльев“, но и других клубов РПЛ. У „Крыльев“ был момент, попади в конце в дальнюю девятку — и счёт был бы 1:1. Но, тем не менее, „Крылья“ играли достойно, а „Зенит“ заслужил эту победу.



Какое место по итогам сезона будет для „Крыльев“ хорошим результатом? Я заинтересованный человек и не могу объективно оценивать „Крылья“, потому что люблю этот клуб и болею за него. Мне кажется, если команда закончит в десятке, это будет круто. Тем более много перемен было в этом году. Команда живёт по средствам и конкурировать с ЦСКА, „Спартаком“, „Краснодаром“ и „Локомотивом“ не может. Меня ещё сегодня порадовало, что в дождь было 32 тысячи болельщиков. Это хороший результат, и это здорово.



Мне сегодня дали звание ветерана клуба. Я когда вышел на поле, первое, о чём подумал, это: „Какой кайф, Господи! Арена, круто!“. Так всегда. Когда играешь в футбол, то что-то не ценишь, проходит время, всё меняется, и ты думаешь, почему же этого не было в моё время.



Могу сказать, что Соболев играет лучше меня. Это сто процентов. Я не забивал 10 голов за 14 туров. Ему нужно не попасть в ту ситуацию, в которую попали „Крылья“ в 2010 году, и не повторить мои ошибки. Я сегодня вспоминал, когда восемь человек ездили на сбор, на тренировку выходили три футболиста, как это было перед матчем с „Локомотивом“, по семь месяцев не платили зарплату. Надеюсь, у Соболева и его команды не будет такого провала. Он любит футбол и будет двигаться вперёд. Нужно цепляться за шанс, пока он забивает, его вызывают в сборную», — приводит слова Савина официальный сайт «Крыльев Советов».