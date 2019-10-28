Гол Иммобиле на 89-й минуте принёс «Лацио» победу в матче с «Фиорентиной»

В матче 9-го тура чемпионата Италии «Фиорентина» уступила «Лацио» со счётом 1:2. Встреча состоялась во Флоренции на стадионе «Артемио Франки». Обслуживал матч арбитр Марко Гуида. В качестве его ассистентов выступили Лука Мондин и Маттео Пассери.
Счёт был открыт на 22-й минуте. Автором забитого мяча стал Хоакин Корреа, которому ассистировал Чиро Иммобиле. Через несколько минут флорентийский клуб восстановил равновесие, отличился Федерико Кьеза с передачи Франка Рибери. Победу римлянам принёс гол Иммобиле с паса Джордана Лукаку на 89-й минуте.
«Лацио», набрав 15 очков, поднялся на шестое место в турнирной таблице итальянского национального чемпионата. «Фиорентина» (12) — на 9-м месте.
В 10-м туре «Лацио» на своём поле сыграет с «Торино». «Фиорентине» предстоит выездная игра с «Сассуоло». Оба матча состоятся 30 октября.
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