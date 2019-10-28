Палкин: никто не верил, что «Зенит» заплатил за Тимощука 25 млн. А так и есть

Генеральный директор донецкого «Шахтёра» Сергей Палкин поделился подробностями перехода полузащитника Анатолия Тимощука в «Зенит» в 2007 году.



«Такое понятие, как рыночная стоимость, — его нет. Например, когда мы продавали Тимощука, никто не верил, что «Зенит» заплатил нам 25 млн. А оно же так и есть. Рассказывают, трубами отдали, газом… Что только не писали.



Но факт в том, что на тот момент они были готовы отдать эти деньги. Он нужен был им, за 25 млн только им. Считаю, он отбил все эти заплаченные деньги. Значит, они приняли правильное решение», — приводит слова Палкина ua.tribuna.com со ссылкой на эфир программы «Великий футбол».



Согласно информации на портале Transfermarkt, «Зенит» заплатил «Шахтёру» за Тимощука € 14,5 млн. В 2009 году сине-бело-голубые продали игрока «Баварии» за € 11 млн. В 2013 году Анатолий вернулся в петербургский клуб и провёл в нём ещё два года.