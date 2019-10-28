Игроки и тренеры академии «Зенита» отправились на стажировку в «Шальке-04»

Несколько футболистов и тренеров академии «Зенита» пройдут недельную стажировку в «Шальке-04». В Германию отправились игроки, представляющие три самые старшие команды Академии, — Игорь Воробьёв из «Зенита» U17, нападающий «Зенита» U16 Рони Михайловский и защитник 2004 года рождения Дмитрий Васильев.
Вместе с игроками в академию «Шальке» отправились три тренера — Марат Лазарев, Максим Мосин и Константин Линев.
«Шальке» — наш давний партнёр, и это сотрудничество для нас очень приятно и полезно. Сейчас мы отправили в Германию игроков и тренеров для обмена опытом, а ранее представители «Шальке» также приезжали на стажировку в нашу школу. Это взаимная польза для двух клубов, которые давно сотрудничают.
Наши игроки будут интегрированы в тренировочный процесс, а тренерам будет дано задание, и они также будут участвовать в тренировочном процессе, чтобы узнать его как можно лучше изнутри», — цитирует старшего тренера академии «Зенита» Василия Костровского пресс-служба питерского клуба.
- 28 октября 2019
-
13:36
-
13:25
-
13:18
-
13:06
-
12:56
-
12:44
-
12:31
-
12:22
-
12:05
-
11:58
-
11:58
-
11:39
-
11:27
-
11:26
-
11:12
-
11:04
-
10:59
-
10:41
-
10:28
-
10:25
-
10:14
-
09:55
-
09:51
-
09:41
-
09:38
-
09:16
-
09:04
-
09:00
-
09:00
-
08:43
-
08:30
-
08:30
-
07:46
-
04:21
-
04:05