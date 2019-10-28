Игроки и тренеры академии «Зенита» отправились на стажировку в «Шальке-04»

Несколько футболистов и тренеров академии «Зенита» пройдут недельную стажировку в «Шальке-04». В Германию отправились игроки, представляющие три самые старшие команды Академии, — Игорь Воробьёв из «Зенита» U17, нападающий «Зенита» U16 Рони Михайловский и защитник 2004 года рождения Дмитрий Васильев.

Вместе с игроками в академию «Шальке» отправились три тренера — Марат Лазарев, Максим Мосин и Константин Линев.

«Шальке» — наш давний партнёр, и это сотрудничество для нас очень приятно и полезно. Сейчас мы отправили в Германию игроков и тренеров для обмена опытом, а ранее представители «Шальке» также приезжали на стажировку в нашу школу. Это взаимная польза для двух клубов, которые давно сотрудничают.

Наши игроки будут интегрированы в тренировочный процесс, а тренерам будет дано задание, и они также будут участвовать в тренировочном процессе, чтобы узнать его как можно лучше изнутри», — цитирует старшего тренера академии «Зенита» Василия Костровского пресс-служба питерского клуба.