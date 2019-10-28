Украинский футболист отказался пожать руку поляку, назвавшему его бандеровцем

Перед началом матча 13-го тура чемпионата Польши между «Вислой Плоцк» и «Ягеллоннией» (3:1) произошёл инцидент с участием украинского полузащитника гостей Тараса Романчука.
Перед стартовым свистком Романчук, являющийся капитаном своей команды, отправился к судьям для традиционного рукопожатия. Однако Тарас ограничился приветствием арбитров и демонстративно проигнорировал капитана хозяев в лице польского хавбека Доминика Фурмана.
Скорее всего, своим поступком Романчук ответил на конфликт, который произошёл между ним и Фурманом в феврале этого года. Тогда на поле произошла стычка, в ходе которой поляк что-то сказал Тарасу. Украинец позднее заявил, что капитан «Вислы» назвал его бандеровцем. Фурман обвинения отверг.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
- 28 октября 2019
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