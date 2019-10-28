Каррагер: «Ливерпуль» уничтожил «Тоттенхэм». «МС» не выигрывает такие матчи

Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер поделился мыслями о победе красных в матче 10-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур» (2:1).
«Я согласен с тем, что в этом матче «Ливерпуль» выглядел как чемпион. Они играли невероятно. Клопп как раз об этом и сказал – ранний гол никак на них не повлиял. Я ни на секунду не сомневался в победе «Ливерпуля». В перерыве, когда счёт был 0:1, я сказал, что они выиграют. Есть ощущение, что, как только они забьют первый гол, сразу придёт второй. Даже если бы «Ливерпуль» сравнял счёт на 70-й или 75-й минуте, я бы всё равно считал, что всё завершится их победой. Как же слабо выглядел «Тоттенхэм». Во втором тайме они были опаснее, и у Сона был момент. Но «Ливерпуль» – просто более сильная команда.
«Ливерпуль» уничтожил «Тоттенхэм», так они играют. «Манчестер Сити» не выигрывает такие матчи. Они побеждают иначе. Со стороны они выглядят лучше, поскольку создают больше моментов, и из-за этого кажутся более сильной командой. Но играть против «Ливерпуля» – значит не останавливаться ни на секунду. Должно быть, играть против них – это настоящий кошмар», — цитирует Каррагера Mirror со ссылкой на Sky Sports.
- 28 октября 2019
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