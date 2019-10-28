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«Анжи» объявил об отставке главного тренера Бармина

«Анжи» объявил об отставке главного тренера Бармина
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

«Анжи» на официальном сайте объявил об отставке главного тренера команды Валерия Бармина. Причиной завершения сотрудничества с наставником стали неудовлетворительные результаты команды.

Тренер «Анжи» Ренат Избулатов также покинет махачкалинскую команду. Специалист написал заявление по собственному желанию, которое было принято руководством «Анжи».

«ФК «Анжи» благодарен Валерию Бармину и Ренату Избулатову за то, что они приняли команду в тяжёлый для клуба момент и добросовестно выполняли свои обязанности на протяжении 15 туров», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

К ближайшим матчам команду будет готовить Артур Садиров. Он будет исполнять обязанности главного тренера «Анжи» в трёх оставшихся до конца года матчах ПФЛ.

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