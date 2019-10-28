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И. Игнатьев: не слышал, что «Зенит» интересовался мною

И. Игнатьев: не слышал, что «Зенит» интересовался мною
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев прокомментировал информацию о том, что минувшем летом его хотел приобрести петербургский «Зенит».

«Официально ничего такого не слышал. Я собирался продолжать и продолжаю играть в «Краснодаре». Если бы Галицкий подошел и сказал, что он не против, то я, возможно, перешёл бы. А если бы президент рад был видеть меня тут, конечно же я бы оставался в команде как можно дольше.

История с контрактом, безусловно, повлияла на меня, на спад и травмы. Когда происходит такой инцидент, чувствуешь дискомфорт. Но это первое время. Потом нормально, нет никаких проблем. Для молодого футболиста это психологически тяжело", — сказал Игнатьев в интервью YouTube-каналу «Красава».

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