И. Игнатьев: не слышал, что «Зенит» интересовался мною
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев прокомментировал информацию о том, что минувшем летом его хотел приобрести петербургский «Зенит».
«Официально ничего такого не слышал. Я собирался продолжать и продолжаю играть в «Краснодаре». Если бы Галицкий подошел и сказал, что он не против, то я, возможно, перешёл бы. А если бы президент рад был видеть меня тут, конечно же я бы оставался в команде как можно дольше.
История с контрактом, безусловно, повлияла на меня, на спад и травмы. Когда происходит такой инцидент, чувствуешь дискомфорт. Но это первое время. Потом нормально, нет никаких проблем. Для молодого футболиста это психологически тяжело", — сказал Игнатьев в интервью YouTube-каналу «Красава».
И. Игнатьев: очень давно копил на машину, которую мне якобы подарили агенты
- 28 октября 2019
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