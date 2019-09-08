И. Игнатьев: очень давно копил на машину, которую мне якобы подарили агенты
Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев рассказал об истории с автомобилем, который ему якобы подарили. Ранее сообщалось, что с помощью такого подарка футболиста хотели переманить к себе другие агенты.
«Это обычная, не очень дорогая машина — BMW третьей серии 2018 года. Я копил на неё очень давно. То, что всплывало в СМИ… Им надо было подогреть ситуацию. Может, сторона Германа (ранее интересы Игнатьева представляло агентство Германа Ткаченко. — Прим. «Чемпионата») была обижена на меня. Хотя я никакого зла не держал, у нас были тёплые отношения», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.
Иван является воспитанником «Краснодара». За основную команду «быков» форвард дебютировал в 2017 году.
«Я заснул, а ребята закидали меня тапками». Интервью с Иваном Игнатьевым
О нашумевшей весенней истории и не только о ней.
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