И. Игнатьев: очень давно копил на машину, которую мне якобы подарили агенты

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев рассказал об истории с автомобилем, который ему якобы подарили. Ранее сообщалось, что с помощью такого подарка футболиста хотели переманить к себе другие агенты.

«Это обычная, не очень дорогая машина — BMW третьей серии 2018 года. Я копил на неё очень давно. То, что всплывало в СМИ… Им надо было подогреть ситуацию. Может, сторона Германа (ранее интересы Игнатьева представляло агентство Германа Ткаченко. — Прим. «Чемпионата») была обижена на меня. Хотя я никакого зла не держал, у нас были тёплые отношения», — сказал Игнатьев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Игорем Брагиным.

Иван является воспитанником «Краснодара». За основную команду «быков» форвард дебютировал в 2017 году.