Сулейманов: в контракте с «Краснодаром» были моменты, которые мне не понравились

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов рассказал, почему не сразу подписал новый контракт с клубом.
«Дело не в деньгах, а в отношении. Мы с Игнатьевым весь сезон играли, забивали важные голы. Нам приходит предложение, и мы не поняли, почему именно так. Не хочу говорить, но были моменты, которые мне тогда не понравились.
У нас были контракты, нас всё устраивало. Мы не ходили, ничего не говорили. Клуб сам решил продлить контракты. Вызвали по одному, рассказали условия. Я был не против подписать, но взял время подумать.
Общался с агентом Агузаровым, с Трабукки. С Аланом по-человечески друг другу понравились. А подписал или нет, пускай остаётся загадкой.
Одним из аргументов было, что мне открыт путь в сборную России? Да хоть с самим Черчесовым контракт подпиши, но если ты не готов, ты не будешь там играть. Ну это бред! Люди всегда будут что-то говорить", — сказал Сулейманов в интервью YouTube-каналу «КраСава».
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