«ПСЖ» намерен выкупить Икарди у «Интера»
«Пари Сен-Жермен» намерен выкупить нападающего Мауро Икарди у «Интера», сообщает Tuttomercatoweb.
По информации источника, руководство французской команды активизирует переговоры с представителями «Интера» в период с декабря по январь, чтобы прийти к соглашению о переходе Икарди на постоянной основе. Напомним, арендное соглашение аргентинского футболиста с «ПСЖ» действует до 30 июня 2020 года.
Икарди перешёл в «ПСЖ» из «Интера» на правах аренды в начале сентября 2019 года. В текущем сезоне аргентинский нападающий принял участие в 4 матчах французской Лиги 1, записал на свой счёт 4 гола и отдал одну результативную передачу.
«ПСЖ» набрал 27 очков в 11 матчах и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Франции.
Икарди: этот «ПСЖ» — лучшая команда, в которой я когда-либо играл
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