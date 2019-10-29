Оуэн раскритиковал фанатов «Арсенала», освиставших Джаку

Бывший форвард сборной Англии Майкл Оуэн прокомментировал инцидент, случившийся во время матча 10-го тура АПЛ «Арсенал» — «Кристал Пэлас» (2:2). Болельщики «канониров» освистали капитана команды Гранита Джаку во время замены. В ответ футболист начал прикладывать руку к уху, провоцируя болельщиков.

«Является ли Джака великим игроком? Нет. Должен ли он реагировать таким образом? Нет. Но что делать, если 60 тысяч болельщиков свистят тебе? Где единство? Рассчитываете, что он теперь будет умирать за эту футболку, когда в следующий раз выйдет в этот кипящий котёл, где его ненавидят? #двойныестандарты», — написал в своём «твиттере» Оуэн.

После матча главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери сообщил, что Джаку могут лишить капитанской повязки.