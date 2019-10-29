«Интер» зимой выделит средства на укрепление состава

Гендиректор «Интера» Беппе Маротта подтвердил, что руководство миланского клуба зимой выделит средства на укрепление состава, как этого хотел главный тренер команды Антонио Конте. «Интер» стартовал с серии побед и возглавил турнирную таблицу Серии А, но клуб понёс кадровые потери из-за травм. В матче с «Пармой» в Серии А Конте пришлось задействовать 17-летнего Себастьяно Эспозито.
«Тренеру нужно беспокоиться, когда появляются сложности. Но мы понимаем, что нынешняя ситуация является экстренной. Теперь мы с оптимизмом ждём открытие зимнего трансферного окна.
Мы готовы использовать все возможности для усиления состава. И мы уверены, что это удастся сделать. Наша цель ясна — хочется создать команду победителей, основанную на крепком фундаменте», — цитирует Маротту Football Italia.
- 29 октября 2019
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