Джака отказался извиняться после конфликта с фанатами «Арсенала»

Капитан и полузащитник «Арсенала» Гранит Джака отказался принести извинения после конфликта с фанатами «канониров», который произошёл во время матча 10-го тура АПЛ с «Кристал Пэлас» (2:2), сообщает The Sun.
После замены Джаку освистали фанаты, в ответ капитан команды приложил руку к уху, спровоцировав болельщиков на ещё большую обструкцию. После этого Джака снял с себя футболку и ушёл в подтрибунное помещение.
По данным источника, наставник «Арсенала» Унаи Эмери просил Джаку принести извинения, но хавбек отказался это сделать. В то же время полузащитник пока никак не комментирует случившееся.
После матча Эмери сказал, что Джака ошибся, поступив таким образом. Также наставник лондонцев сообщил, что из-за этой выходки полузащитника могут лишить капитанской повязки.
- 29 октября 2019
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