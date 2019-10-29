Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Суперпрыжок вратаря «Тоттенхэма» после удара Салаха — в топ-5 сейвов тура АПЛ

Суперпрыжок вратаря «Тоттенхэма» после удара Салаха — в топ-5 сейвов тура АПЛ
Футбол / Англия 0

Представлен топ-5 сейвов 10-го тура английской Премьер-лиги.

Открыл пятёрку момент с участием голкипера «Уотфорда» Бена Фостера, не позволившего отличиться нападающему «Борнмута» Арно Груневелду (0:0). Следом идёт сейв его оппонента Арона Ремсдейла, отразившего удар форварда Жарара Деулофеу.

Потрясающую реакцию продемонстрировал вратарь «Вест Хэма» Роберто Хименес, отбив удар футболиста «Шеффилд Юнайтед» (1:1).

Голкипер «Тоттенхэма» Пауло Гассанига не позволил забить нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху ударом из-за пределов штрафной площади (1:2).

Замкнул пятёрку сейв вратаря «Норвича» Тима Крула после удара головой форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля с близкого расстояния (1:3).

Видео доступно на «Чемпионате».

С турнирной таблицей АПЛ можно ознакомиться здесь.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019