Суперпрыжок вратаря «Тоттенхэма» после удара Салаха — в топ-5 сейвов тура АПЛ

Представлен топ-5 сейвов 10-го тура английской Премьер-лиги.



Открыл пятёрку момент с участием голкипера «Уотфорда» Бена Фостера, не позволившего отличиться нападающему «Борнмута» Арно Груневелду (0:0). Следом идёт сейв его оппонента Арона Ремсдейла, отразившего удар форварда Жарара Деулофеу.



Потрясающую реакцию продемонстрировал вратарь «Вест Хэма» Роберто Хименес, отбив удар футболиста «Шеффилд Юнайтед» (1:1).



Голкипер «Тоттенхэма» Пауло Гассанига не позволил забить нападающему «Ливерпуля» Мохамеду Салаху ударом из-за пределов штрафной площади (1:2).



Замкнул пятёрку сейв вратаря «Норвича» Тима Крула после удара головой форварда «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяля с близкого расстояния (1:3).



Видео доступно на «Чемпионате».



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