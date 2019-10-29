Сборная Болгарии наказана двумя матчами без зрителей из-за расизма фанатов

Сборная Болгарии проведёт без зрителей два матча, один из которых условно, из-за расистского поведения болельщиков во время встречи 8-го тура отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с командой Англии (0:6). Об этом сообщается в «твиттере» Sky Sports News.

Также Болгарская федерация футбола оштрафована на € 75 тыс.

Напомним, что матч Болгария — Англия дважды останавливался из-за проявлений расизма на трибунах. Арбитр был готов увести футболистов с поля, но англичане решили продолжить игру.



Диктор на стадионе призывал болельщиков прекратить оскорбления. После этого в перерыве стадион покинула группа фанатов в чёрных одеждах. В результате второй тайм прошёл без инцидентов.



На следующий день после матча стало известно, что глава Футбольного союза Болгарии Борислав Михайлов подал в отставку.