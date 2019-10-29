«Интер» продлил контракт с Мариу до его перехода в «Локомотив» на правах аренды

Миланский «Интер» продлил контракты с полузащитниками Жоау Мариу и Иваном Перишичем перед тем, как игроки перешли в другие команды на правах аренды, сообщает Tuttosport.



По информации источника, новые соглашения Мариу и Перишича с итальянским клубом рассчитаны до 2022 года. Напомним, Мариу перешёл в московский «Локомотив», а Перишич стал игроком мюнхенской «Баварии». У обоих клубов есть возможность выкупить футболистов по окончании срока действия арендных соглашений.

В текущем сезоне Мариу принял участие в семи матчах Российской Премьер-Лиги, забил один гол и отдал 3 результативные передачи. Перишич в нынешнем сезоне сыграл в пяти матчах немецкой Бундеслиги, записал на свой счёт два гола и отдал одну результативную передачу.