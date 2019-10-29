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Максименко произвёл символическое вбрасывание в матче хоккейного «Спартака»

Максименко произвёл символическое вбрасывание в матче хоккейного «Спартака»
Футбол / РПЛ 0

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко произвёл символическое вбрасывание в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Йокерит».

Фото можно посмотреть на странице «Спартака» в «Твиттере».

В текущем сезоне Максименко принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, в четырёх из которых оставил ворота московской команды в неприкосновенности. «Спартак» набрал 8 очков в 14 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 32 очка в 14 матчах. В четверг, 31 октября, «Спартак» сыграет с «Ростовом» в матче 1/8 финала Кубка России.

Хоккейный «Спартак» набрал 26 очков в 23 играх и занимает 5-е место в турнирной таблице конференции «Запад» в КХЛ.

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