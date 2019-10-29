Максименко произвёл символическое вбрасывание в матче хоккейного «Спартака»

Голкипер московского «Спартака» Александр Максименко произвёл символическое вбрасывание в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Йокерит».
Фото можно посмотреть на странице «Спартака» в «Твиттере».
В текущем сезоне Максименко принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги, в четырёх из которых оставил ворота московской команды в неприкосновенности. «Спартак» набрал 8 очков в 14 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший 32 очка в 14 матчах. В четверг, 31 октября, «Спартак» сыграет с «Ростовом» в матче 1/8 финала Кубка России.
Хоккейный «Спартак» набрал 26 очков в 23 играх и занимает 5-е место в турнирной таблице конференции «Запад» в КХЛ.
- 29 октября 2019
-
21:38
-
21:30
-
21:22
-
21:05
-
20:56
-
20:52
-
20:41
-
20:34
-
20:23
-
20:08
-
20:00
-
19:55
-
19:41
-
19:39
-
19:24
-
19:13
-
19:02
-
18:59
-
18:47
-
18:44
-
18:20
-
18:15
-
17:56
-
17:54
-
17:33
-
17:32
-
17:17
-
17:14
-
17:14
-
17:08
-
16:57
-
16:45
-
16:24
-
16:24
-
15:54